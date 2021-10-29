Российские "миротворцы" попали в ДТП в Армении: есть жертва
Источник:ТАСС
Российские "миротворцы" 29 октября разбились на трассе Ереван – Мегри. Грузовик, в котором находились военные страны-агрессоры, съехал с проезжей части и упал в обрыв.
ДТП произошло на 90-м километре трассы. Жертвой аварии стал один человек. Кроме того, известно о еще одном пострадавшем.
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Российские пограничники в Армении
Осенью 2021 года Армения сообщила о размещении российских пограничников в Тавушской области. Эта территория на северо-востоке страны граничит с Азербайджаном.
На участке села Воскепар Тавушской области размещены российские пограничники,
– подчеркнули тогда в Армении.
Минобороны Армении тогда сообщило, что процесс происходит в рамках армяно-российского сотрудничества.
В то же время министр обороны Армении Аршак Карапетян во время заседании коллегии ведомства поручил "исключить любые попытки продвижения противника или улучшения позиций".
Заявление аналитиков
- По данным американских аналитиков из RAND, Россия сейчас находится буквально в полушаге от военного вторжения в Беларусь и Армению.
- В исследованиях говорится, что война между Азербайджаном и Арменией принесла наибольший результат именно России. Маскируясь под видом миротворцев, российские войска фактически оккупировали Армению.