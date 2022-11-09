Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. По его мнению, дальше будет еще больше подобных историй – во вражеском войске будут возникать бунты и сопротивление.

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Попович отметил, что оккупанты могли дать хотя бы 2 недели на подготовку мобилизованных, чтобы те имели хотя бы какое-то понимание того, что с ними будет происходить. Но ситуация складывалась, что россиянам нужно срочно бросать людей, чтобы заблокировать наступление ВСУ, в том числе и на Луганском направлении.

Поэтому первое назначение этих "чмобиков" - заблокировать частично удалось продвижение украинской армии, надо признать, потому что наше продвижение там уже не так быстро, как было до их появления. И второе их предназначение, как идут определенные показания с фронтов – это так называемая разведка боем,

– заявил военный обозреватель.

То есть, объяснил он, мобилизованных россиян бросают на позиции ВСУ, мы их начинаем отстреливать и так разоблачаются наши огневые точки, после чего враг наносит по ним определенные удары. Сами же оккупанты стали некой убойной командой, после уничтожения которой туда отправляют новую партию людей.

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Попович отметил, что среди российских полковников достаточно распространено отношение, когда мобилизованным не позволяют вернуться к своим, чтобы вывести их из-под огня. Эти тезисы уже подтверждались конкретными случаями.

По его словам, такое ужасное отношение к людям выходит уже наружу. В частности, в Казани россиян оставили почти в палатках в поле, без освещения, отопления и еды. Все кончилось тем, что мобилизованные не реагировали на угрозы генералов применить ОМОН и устроили бунт.

Я думаю, что эти бунты будут распространяться по мере того, как будут влиять наружу такие боевые ситуации, которые мы обсудили.

– сказал Попович.

Он считает, что заградительные отряды не смогут ничего добиться. Вероятно, что в дальнейшем мы будем видеть еще больше подобных историй – будут бунты, сопротивление и так или иначе все это будет потом выливаться на территорию Российской Федерации и там будет определенная реакция.

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