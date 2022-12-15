Об этом для 24 канала рассказал военный Вооруженных Сил Украины Кирилл Сазонов. Он отметил, что российские мобилизованные боятся и не видят смысл своего пребывания на войне.

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"Они поддерживают себя традиционным для россиян способом. Мы только за. Даже готовы оставлять банки со спиртом в серой зоне. Пусть пьют, расслабляются, теряют контроль. Нам будет легче работать", – сказал Сазонов.

Он отметил, что не знает, где россияне берут алкоголь и можно ли его вообще пить.

Обратите внимание – полное интервью с Кириллом Сазоновым: смотрите видео

Пьяные оккупанты на Запорожье

В конце ноября в селе Новониколаевка Токмакского района мобилизованные россияне выламывали двери человеческих домов. Они пьянствовали там. После себя оставили мусор. В частности, пустые бутылки с этикеткой водки, изготовленной в Белгороде.

Пьяные оккупанты вытаскивали из шкафов одежду, подушки, куртки и свитера и даже нижнее белье. Награбленные враги уложили в боевую машину пехоты.

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