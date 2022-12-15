Про це для 24 каналу розповів військовий Збройних Сил України Кирило Сазонов. Він зазначив, що російські мобілізовані бояться й не бачать сенсу свого перебування на війні.
До теми У російському Канську повістку надіслали 12-річному хлопцю
"Вони підтримують себе традиційним для росіян способом. Ми тільки за. Навіть готові залишати банки зі спиртом у сірій зоні. Нехай п'ють, розслабляються, втрачають контроль. Нам буде легше працювати", – сказав Сазонов.
Він зазначив, що не знає, де росіяни беруть алкоголь і чи можна його взагалі пити.
Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Кирилом Сазоновим: дивіться відео
П'яні окупанти на Запоріжжі
Наприкінці листопада у селі Новомиколаївка Токмацького району мобілізовані росіяни виламували двері людських домівок. Вони пиячили там. Після себе залишили сміття. Зокрема, порожні пляшки з етикеткою горілки, виготовленої у Бєлгороді.
П'яні окупанти витягали з шаф одяг, подушки, куртки та светри й навіть спідню білизну. Награбоване вороги поскладали у бойову машину піхоти.
Мобілізовані росіяни: останні новини
- ЗСУ взяли в полон 24-річного мобілізованого з Башкортостану. Він розповів, що у війську їм не давали ні їсти, ні пити.
- Керівництво окупантів хоче штрафувати мобілізованих, якщо ті потраплять в український полон.
- У тимчасово окупованому Криму 10 грудня вогонь охопив казарми з мобілізованими росіянами. Там могли перебувати сотні загарбників.