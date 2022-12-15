Про це для 24 каналу розповів військовий Збройних Сил України Кирило Сазонов. Він зазначив, що російські мобілізовані бояться й не бачать сенсу свого перебування на війні.

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"Вони підтримують себе традиційним для росіян способом. Ми тільки за. Навіть готові залишати банки зі спиртом у сірій зоні. Нехай п'ють, розслабляються, втрачають контроль. Нам буде легше працювати", – сказав Сазонов.

Він зазначив, що не знає, де росіяни беруть алкоголь і чи можна його взагалі пити.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Кирилом Сазоновим: дивіться відео

П'яні окупанти на Запоріжжі

Наприкінці листопада у селі Новомиколаївка Токмацького району мобілізовані росіяни виламували двері людських домівок. Вони пиячили там. Після себе залишили сміття. Зокрема, порожні пляшки з етикеткою горілки, виготовленої у Бєлгороді.

П'яні окупанти витягали з шаф одяг, подушки, куртки та светри й навіть спідню білизну. Награбоване вороги поскладали у бойову машину піхоти.

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