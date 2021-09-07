Российские наемники на Донбассе ранили украинского защитника

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеской атаки пострадал военный ВСУ.

Боевики осуществили обстрел украинских позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Это произошло 7 сентября.

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Что известно о раненом защитнике

Военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.

Ситуация на Донбассе в сентябре

В течение суток 7 сентября российские наемники дважды нарушали договоренности о режиме тишины. Били в направлении Зализного и вблизи Зайцевого.

По данным украинской разведки, российские наемники на Донбассе закладывают мины у линии соприкосновения. Оккупанты строят минно-взрывные заграждения.

Недавно пророссийские боевики сбросили с беспилотника две самодельные мины на жилой сектор Зайцево. К счастью, мирные жители не пострадали.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Текст сообщения со страницы оперативно-тактической группировки "Восток" в фейсбуке:

"Сегодня, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-удовлетворительное. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".