Российские наемники ранили защитника Украины на Донбассе
5 ноября 2021 , 17:30Читати новину українською
Источник:фейсбук-страница ООС
Оккупанты продолжают игнорировать договоренности о перемирии на Донбассе. 5 ноября в результате вражеского обстрела пострадал военный ВСУ.
В течение текущих суток пророссийские боевики 5 раз нарушали режим тишины. В большинстве случаев они применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Читайте также Решение будет принимать президент, – Жданов о заявлении Генштаба относительно ответа оккупантам
Что известно о состоянии раненого бойца
В результате атаки противника военнослужащий Объединенных сил получил ранение. После того как защитнику оказали домедицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.Обратите внимание! Украинские бойцы ответили на вооруженные провокации оккупантов и открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного оружия. Это заставило боевиков прекратить обстрелы.
Где били оккупанты 5 ноября:
- неподалеку от Лебединского – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- возле Прицепиловки – из минометов калибра 120 миллиметров;
- в сторону Болотенное, Крымского и Луганского – из минометов калибра 82 миллиметра.
Ситуация на Донбассе в ноябре
- Накануне российские наемники из минометов обстреляли КПВВ "Золотое" на Донбассе, как в 2014 – 2015 годах. Повреждены фортификационные сооружения прикрытия контрольного пункта.
- Наблюдатели ОБСЕ вновь зафиксировали факты грубых нарушений со стороны оккупантов. Боевики вновь разместили вооружение и технику на границах определенных районов отвода.
- 2 ноября боевики обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя. К сожалению, украинский воин Сергей Елисеев, родом из Днепра, получил смертельные ранения.
- Командующий Объединенных сил Александр Павлюк подчеркнул, что Россия продолжает осуществлять провокации на Донбассе. Однако заверил, что Украина готова к вероятному новому витку боевых действий.