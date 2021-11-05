Российские наемники ранили защитника Украины на Донбассе

Оккупанты продолжают игнорировать договоренности о перемирии на Донбассе. 5 ноября в результате вражеского обстрела пострадал военный ВСУ.

В течение текущих суток пророссийские боевики 5 раз нарушали режим тишины. В большинстве случаев они применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Что известно о состоянии раненого бойца

В результате атаки противника военнослужащий Объединенных сил получил ранение. После того как защитнику оказали домедицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Где били оккупанты 5 ноября:

неподалеку от Лебединского – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

возле Прицепиловки – из минометов калибра 120 миллиметров;

в сторону Болотенное, Крымского и Луганского – из минометов калибра 82 миллиметра.

Ситуация на Донбассе в ноябре

Накануне российские наемники из минометов обстреляли КПВВ "Золотое" на Донбассе, как в 2014 – 2015 годах. Повреждены фортификационные сооружения прикрытия контрольного пункта.

Наблюдатели ОБСЕ вновь зафиксировали факты грубых нарушений со стороны оккупантов. Боевики вновь разместили вооружение и технику на границах определенных районов отвода.

2 ноября боевики обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя. К сожалению, украинский воин Сергей Елисеев, родом из Днепра, получил смертельные ранения.

Командующий Объединенных сил Александр Павлюк подчеркнул, что Россия продолжает осуществлять провокации на Донбассе. Однако заверил, что Украина готова к вероятному новому витку боевых действий.

Украинские бойцы ответили на вооруженные провокации оккупантов и открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного оружия. Это заставило боевиков прекратить обстрелы.