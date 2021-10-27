Российские наемники смертельно ранили украинского бойца на Донбассе

27 октября 2021 , 17:21
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Источник:

фейсбук-страница ООС

Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных. В результате вражеской атаки погиб украинский военнослужащий.

Оккупанты продолжают игнорировать договоренности о перемирии на Донбассе. В течение суток они уже 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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Вражеская атака унесла жизни украинского бойца

К сожалению, в результате атаки со стороны российских наемников украинский защитник получил несовместимое с жизнью ранение. В ответ на обстрел бойцы ВСУ открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Обострение на Донбассе в конце октября: что известно

  • Вчера ночью, 26 октября, боевики цинично обстреляли село Гранитное в Донецкой области. Задело несколько жилых домов. К счастью, жертв среди мирного населения нет. В телеграм-канале donetchanyn сообщили, что обстрелы продолжались и 27 октября.
  • Днем оккупанты обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате атаки погиб мастер-сержант Георгий Халиков из Шишаков, что на Полтавщине. Всего мужчина отдал военной службе 30 лет своей жизни.
  • В ответ на смертельный обстрел оккупантов Вооруженные Силы Украины впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar. Он не пересекал линию соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил пушку с расчетом российско-оккупационных войск.
Автор: Ірина Буртик