Российские наемники смертельно ранили украинского бойца на Донбассе

Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных. В результате вражеской атаки погиб украинский военнослужащий.

Оккупанты продолжают игнорировать договоренности о перемирии на Донбассе. В течение суток они уже 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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Вражеская атака унесла жизни украинского бойца

К сожалению, в результате атаки со стороны российских наемников украинский защитник получил несовместимое с жизнью ранение. В ответ на обстрел бойцы ВСУ открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

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