Российские наемники совершали военные преступления в Ливии: доклад ООН
Источник:"Радио Свобода"
Все стороны конфликта в Ливии много раз нарушали права человека. Некоторые из преступлений могут квалифицироваться как военные преступления или преступления против человечности. Среди злоумышленников и российские наемники, воевавшие на ливийской территории.
Такие выводы обнародовала независимая комиссия по расследованию. Она работала в Ливии под эгидой ООН.
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Список причастных к преступлениям – пока засекречен
Доклад представят 7 октября в Женеве. Авторы составили список лиц, которых можно привлечь к ответственности за преступления. Список пока остается засекреченным.
В докладе говорится о деятельности на территории Ливии ЧВК "Вагнера". Бойцы совершали военные преступления, среди которых – расстрел военнопленных. Также "вагнеровцы" устанавливали мины, на которых подрывались и местные жители.Обратите внимание! Информация о минных полях была на планшете, который оставил один из бойцов ЧВК. Информацию обнародовала британская пресса.
Кто виновен в преступлениях во время войны в Ливии (по данным расследования):
- Ливийская армия генерала Халифы Хафтара – именно за нее воевали россияне.
- Подразделения международно признанного правительства в Триполи.
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Что известно о войне в Ливии:
- Гражданская война в стране началась в 2011 году.
- Сначала против режима Муамара Каддафи выступили племена провинции Киренаика и некоторые части армии.
- С марта 2011 года поддержку повстанцам оказывала авиация ООН.
- Противостояние завершилось гибелью диктатора в октябре 2011 в городе Сирт.
- Уже после его смерти противостояние в стране продолжилось: с 2014 года началась так называемая Вторая гражданская война в Ливии.
- Сейчас достигли договоренности о прекращении огня.
- В Москве тем временем отрицают, что россияне участвовали в боевых действиях в Ливии.