Российские наемники убили десантников Игоря Демидчука и Александра Стельмаха
Источник:телеграм Анатолия Штирлица
Боевики 21 февраля продолжают бить в сторону украинских позиций. В результате вражеских атак погибли украинские защитники Игорь Демидчук и Александр Стельмах.
Имена украинских бойцов, погибших в результате атак российских наемников, в сети сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).
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Боевики убили 2 украинских десантников
Сегодня, 21 февраля, примерно в 16:10, в районе проведения операции Объединенных сил в результате артиллерийского обстрела противника погибли военнослужащие Десантно-штурмовых войск ВСУ,
– написал Штирлиц.
Он уточнил, что враг забрал жизнь у двух украинских защитников – старшего лейтенанта Демидчука Игоря Александровича и штаб-сержанта Стельмаха Александра Анатольевича.
В то же время Александр Яремчук в фейсбуке опубликовал фото Игоря Демидчука. Он также рассказал, что военный был командиром 60-й десантно-штурмовой роты.
Боевики убили на Донбассе Александра Демидчука / Фейсбук Александра ЯремчукаРедакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины!
Погибшие и раненые на Донбассе: последние новости
- По состоянию на 17:00 21 февраля боевики 54 раза нарушили режим перемирия, в том числе 45 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- В результате вражеских атак пострадали 4 украинских военных. Они получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья воинов – разной тяжести.
- Кроме того, в результате обстрела Зайцево погибли двое украинских военных.