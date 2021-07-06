Российские наемники усиливают провокации на фронте, – ООС
Источник:фейсбук ООС
Пророссийские боевики увеличили количество провокаций вблизи Золотого-4. Накануне войска оккупантов осуществили ряд обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по направлению Золотого-5, в частности из запрещенного оружия.
О возбуждении и увеличение провокации российских наемников сообщает Украинская сторона Общего центра по контролю и координации.
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Боевики усиливают провокации
В последнее время увеличилось количество провокаций российских наемников возле Золотого-4. Там 5 июля боевики совершили ряд обстрелов позиций ВСУ по направлению Золотого-5, в частности с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями.
Оккупанты вели огонь из такого оружия
- минометов калибра 120 и 82 миллиметров,
- станковых противотанковых гранатометов,
- ручных противотанковых гранатометов,
- крупнокалиберных пулеметов,
- стрелкового оружия.
Причины обострений со стороны наемников России
По оценке украинской стороны в СЦКК, похожие искусственные обострения наемники провоцируют накануне заседаний Трехсторонней контактно группы. Оккупанты используют их как повод для дальнейшего блокирования работы КПВВ "Золотой" и пункта пропуска "Счастье".
Главной целью обострений является поиск боевиками повода для выдвижения требований украинской стороне о предоставлении дополнительных гарантий безопасности, которые якобы являются условием открытия указанных пунктов пропуска.
Украина отмечает, что КПВВ "Золотое" расположено непосредственно на участке разведения, где действуют бессрочные гарантии безопасности с обеих сторон. Поэтому действия оккупантов являются сознательной провокацией, которая более полугода тормозит процесс открытия КПВВ.
Другие нарушения боевиков
Возле "Золотого" российские наемники осуществляют и другие нарушения. В частности, связанные с пребыванием на участке посторонних людей, проведением несанкционированных работ, препятствием работе БПЛА миссии.Обратите внимание! Российская сторона сорвала 6 июля консультации в политической рабочей группе ТКГ. Ее представители "втянули" на заседание так называемую представительницу временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины Майю Пирогову, осужденную в Украине за террористическую деятельность.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- В течение дня 5 июля войска оккупантов 9 раз нарушили режим прекращения огня.
- Вследствие обстрелов боевиков погиб майор Богдан Бродовский, заместитель начальника тыла логистики 93 ОМБр Холодный Яр. Кроме того, еще 3 бойцов ВСУ получили травмы, их госпитализировали.