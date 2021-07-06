Российские наемники усиливают провокации на фронте, – ООС

Пророссийские боевики увеличили количество провокаций вблизи Золотого-4. Накануне войска оккупантов осуществили ряд обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по направлению Золотого-5, в частности из запрещенного оружия.

О возбуждении и увеличение провокации российских наемников сообщает Украинская сторона Общего центра по контролю и координации.

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Боевики усиливают провокации

В последнее время увеличилось количество провокаций российских наемников возле Золотого-4. Там 5 июля боевики совершили ряд обстрелов позиций ВСУ по направлению Золотого-5, в частности с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Оккупанты вели огонь из такого оружия

минометов калибра 120 и 82 миллиметров,

станковых противотанковых гранатометов,

ручных противотанковых гранатометов,

крупнокалиберных пулеметов,

стрелкового оружия.

Причины обострений со стороны наемников России

По оценке украинской стороны в СЦКК, похожие искусственные обострения наемники провоцируют накануне заседаний Трехсторонней контактно группы. Оккупанты используют их как повод для дальнейшего блокирования работы КПВВ "Золотой" и пункта пропуска "Счастье".

Главной целью обострений является поиск боевиками повода для выдвижения требований украинской стороне о предоставлении дополнительных гарантий безопасности, которые якобы являются условием открытия указанных пунктов пропуска.

Украина отмечает, что КПВВ "Золотое" расположено непосредственно на участке разведения, где действуют бессрочные гарантии безопасности с обеих сторон. Поэтому действия оккупантов являются сознательной провокацией, которая более полугода тормозит процесс открытия КПВВ.

Другие нарушения боевиков

Возле "Золотого" российские наемники осуществляют и другие нарушения. В частности, связанные с пребыванием на участке посторонних людей, проведением несанкционированных работ, препятствием работе БПЛА миссии.

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В течение дня 5 июля войска оккупантов 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов боевиков погиб майор Богдан Бродовский, заместитель начальника тыла логистики 93 ОМБр Холодный Яр. Кроме того, еще 3 бойцов ВСУ получили травмы, их госпитализировали.