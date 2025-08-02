Колонну российских наемников так называемого Африканского корпуса, среди которых могли быть и бывшие участники ЧВК "Вагнер", атаковали в засаде в Мали. Количество убитых наемников оценивается в 3 – 4 человека.

OSINT-аналитики изучили видео с места происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tatarigami_UA.

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Что известно о нападении на российских наемников в Мали?

Инцидент, вероятно, произошел 1 августа. По предварительным оценкам, по меньшей мере трое российских наемников были убиты.

Хотя фактическое количество жертв, вероятно, составляет 4 убитых и 8 раненых из Африканского корпуса,

– сообщили в Tatarigami_UA.

Также вероятно, что среди погибших есть малийские военные. Ответственность за нападение возлагают на боевиков группировки JNIM – ячейки Аль-Каиды в регионе Сахели.

По информации Tatarigami_UA, одна из атакованных машин – грузовик Урал-4320 MTP-A2.1, который используется как мобильная ремонтная мастерская. Такие авто массово поставлялись в Мали из России через Гвинею.

"По словам источника с относительно надежной репутацией, колонну атаковали из пулеметов и гранатометов, при этом одна граната, предположительно, поразила бронемашину в составе конвоя, вероятно MRAP. В глобальном масштабе этот эпизод вряд ли приведет к заметным изменениям и не повлияет на позиции Африканского корпуса в Африке. Однако, это очередной репутационный удар, и, вероятно, в регионе последуют карательные действия, поданные как меры по борьбе с повстанцами", – сообщили представители проекта.

В российских Telegram-каналах, в том числе и в одном из каналов ЧВК Вагнера, подтвердили гибель наемников из Африканского корпуса в Мали. Засаду организовали в районе небольшого города Тененку, в регионе Мопти. Ответственность также возложили на JNIM.