OSINT-аналітики вивчили відео з місця події. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tatarigami_UA.

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Що відомо про напад на російських найманців у Малі?

Інцидент, ймовірно, стався 1 серпня. За попередніми оцінками, щонайменше троє російських найманців були вбиті.

Хоча фактична кількість жертв, ймовірно, становить 4 вбитих і 8 поранених з Африканського корпусу,

– повідомили в Tatarigami_UA.

Також імовірно, що серед загиблих є малійські військові. Відповідальність за напад покладають на бойовиків угруповання JNIM – осередку Аль-Каїди в регіоні Сахелі.

За інформацією Tatarigami_UA, одна з атакованих машин – вантажівка Урал-4320 MTP-A2.1, яка використовується як мобільна ремонтна майстерня. Такі авто масово постачалися до Малі з Росії через Гвінею.

"За словами джерела з відносно надійною репутацією, колону атакували з кулеметів і гранатометів, водночас одна граната, імовірно, вразила бронемашину в складі конвою, ймовірно MRAP. У глобальному масштабі цей епізод навряд чи призведе до помітних змін і не вплине на позиції Африканського корпусу в Африці. Проте, це черговий репутаційний удар, і, ймовірно, в регіоні підуть каральні дії, подані як заходи по боротьбі з повстанцями", – повідомили представники проєкту.

У російських Telegram-каналах, зокрема й в одному з каналів ПВК Вагнера, підтвердили загибель найманців з Африканського корпусу в Малі. Засідку організували в районі невеликого міста Тененку, в регіоні Мопті. Відповідальність також поклали на JNIM.