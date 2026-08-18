О последствиях обстрелов сообщают в Нацполиции.

Что известно о циничной атаке врага?

Российский боеприпас залетел в детскую комнату одного из частных домов в Херсонской области. Снаряд упал на детскую кроватку.

2-летний мальчик, который мирно спал, чудом не пострадал. Мать с ребенком обратилась к врачам – на данный момент их жизни ничего не угрожает.

Боеприпас попал в детскую кроватку: смотрите фото полиции

Правоохранители вместе с волонтерами организуют эвакуацию семьи в более безопасное место.

В полиции подчеркнули, что "это только один из многочисленных ударов по Херсонщине в сутки". Там уточнили, что в Новокаирах в результате атаки российского FPV-дрона погибли двое мужчин в возрасте 58 и 67 лет. Еще 12 человек получили ранения.

Среди пострадавших – двое полицейских, которых российские военные атаковали FPV-дроном в Херсоне. Ранения также получили водитель маршрутки, водители гражданских автомобилей и жители Херсона, Нововоронцовки, Гавриловки и Белозерки.

Кстати, журналист херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко рассказал 24 каналу, что российские войска ежедневно усиливают атаки на Херсон и область. По его словам, в областном центре в результате обстрелов разрушаются жилые дома и магазины.

В то же время до некоторых населенных пунктов области уже невозможно добраться, однако большинство местных жителей не планируют выезжать и продолжают работать, несмотря на постоянные обстрелы.