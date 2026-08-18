Про наслідки обстрілів повідомляють у Нацполіції.

Що відомо про цинічну атаку ворога?

Російський боєприпас залетів у дитячу кімнату одного з приватних будинків на Херсонщині. Снаряд упав на дитяче ліжечко.

2-річний хлопчик, який мирно спав, дивом не постраждав. Мати з дитиною звернулася до медиків – наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Боєприпас залетів у дитяче ліжечко: дивіться фото поліції

Наразі правоохоронці разом із волонтерами організовують евакуацію родини до безпечнішого місця.

У поліції наголосили, що "це лише один із численних ударів по Херсонщині за добу". Там уточнили, що у Новокаїрах унаслідок атаки російського FPV-дрона загинули двоє чоловіків віком 58 та 67 років. Ще 12 людей дістали поранення. Серед постраждалих – двоє поліцейських, яких російські військові атакували FPV-дроном у Херсоні.

Поранень також зазнали водій маршрутки, водії цивільних автомобілів та жителі Херсона, Нововоронцовки, Гаврилівки й Білозерки.

До речі, журналіст херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко розповів 24 Каналу, що російські війська щодня посилюють атаки на Херсон та область. За його словами, в обласному центрі внаслідок обстрілів руйнуються житлові будинки і магазини.

Водночас до деяких населених пунктів області вже неможливо дістатися, однак більшість місцевих жителів не планує виїжджати та продовжує працювати попри постійні обстріли.