Однако сказал, что не отправит на войну против России ни одного американского солдата. Такая риторика допустима, но ему нужен позитив во время баллотирования на следующий срок. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, предположив, как политик может отреагировать на российские обстрелы.

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Ожидать ли от Байдена радикализм

Романюк отметил, что демократы пытаются убедить Джо Байдена и его семью сняться с кандидатов в президенты США и выдвинуть нового представителя. Однако политик еще раньше заявлял, что не будет этого делать.

С одной стороны, он хочет, чтобы его следующая речь была агрессивной и настойчивой, чтобы убедить своих врагов и союзников в том, что способен следующие 4 года управлять государством.

С другой – Байден, как ответственный политик, не хочет эскалации с Россией, Китаем, КНДР и Ираном. Ему не нужны никакие сюрпризы во время избирательной кампании до 5 ноября. Лидер США не желает обострения ситуации. Не будет изменений, которые могут радикализировать политический трон.

Наоборот будет сохраняться спокойствие и стабильность. Это в национальных интересах Соединенных Штатов, но мало удовлетворяет Украину. Нашему государству необходим именно радикализм, чтобы можно было наносить удары западным оружием и истребителями F-16 по территории России.

К сожалению, я имею сдержанный оптимизм в этом вопросе. Потому что Байден опять же хочет стабильности во всем мире. Ему сейчас невыгодно во время избирательной кампании никакое обострение или эскалация, а это не действует в пользу Украины,

– констатировал Юрий Романюк.

Напомним, в результате массированной атаки россиян по Украине 8 июля уже известно о 27 погибших, среди них – 4 ребенка. Также есть данные о 117 пострадавших, спасти удалось 7 человек.