Проте сказав, що не відправить на війну проти Росії жодного американського солдата. Така риторика допустима, але йому потрібний позитив під час балотування на наступний термін. Таку думку 24 Каналу висловив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, припустивши, як політик може відреагувати на російські обстріли.

Дивіться також Уражено корпус із важкохворими дітьми, загинула лікарка: що відомо про атаку на "Охматдит"

Чи очікувати від Байдена радикалізм

Романюк зазначив, що демократи намагаються переконати Джо Байдена та його сім'ю знятися з кандидатів у президенти США та висунути нового представника. Однак політик ще раніше заявляв, що не робитиме цього.

З одного боку, він хоче, аби його наступна промова була агресивною та наполегливою, аби переконати своїх ворогів та союзників у тому, що здатний наступні 4 роки керувати державою.

З іншого – Байден, як відповідальний політик, не хоче ескалації з Росією, Китаєм, КНДР та Іраном. Йому не потрібні жодні сюрпризи під час виборчої кампанії до 5 листопада. Лідер США не бажає загострення ситуації. Не буде змін, які можуть радикалізувати політичний трон.

Навпаки зберігатиметься спокій та стабільність. Це в національних інтересах Сполучених Штатів, але мало задовольняє Україну. Нашій державі необхідний саме радикалізм, щоб можна було завдавати ударів західною зброєю та винищувачами F-16 по території Росії.

На жаль, я маю стриманий оптимізм у цьому питанні. Тому що Байден знову ж таки хоче стабільності в усьому світі. Йому зараз невигідне під час виборчої кампанії жодне загострення чи ескалація, а це не діє на користь України,

– констатував Юрій Романюк.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки росіян по Україні 8 липня уже відомо про 27 загиблих, серед них – 4 дитини. Також є дані про 117 постраждалих, врятувати вдалося 7 осіб.