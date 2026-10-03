Об этой инициативе рассказал член комитета по вопросам обороны Александр Федиенко. Об этом сообщает Hromadske.

Что известно о возможном изменении режима работы Рады?

Федиенко рассказал, что поддерживает перенос голосований в подвал парламента. Депутат объяснил свою позицию высокими рисками для безопасности во время воздушных тревог.

По его словам, мнения среди политиков по поводу этого предложения разделились. Часть согласна работать в укрытии, тогда как другие категорически отказываются покидать главный зал. Он добавил, что сам готов работать в любых условиях, но критикует коллег-популистов, которые требуют оставаться исключительно в сессионном зале.

Ладно, ракета обычно летит примерно пять минут. Ни один депутат, скорее всего, не сможет эвакуироваться в бомбоубежище,

– пояснил Федиенко.

Он сказал, что депутаты смогут принимать решения со своих телефонов через специальную закрытую систему. Приложение будет работать только в определенном месте.

Что касается обсуждения законопроектов, политик предлагает вообще приостановить их рассмотрение в общем зале и перенести дискуссии на уровень комитетов. Он напомнил, что с 2022 по 2025 год парламент работал очень быстро именно благодаря такой схеме.

Депутат отметил, что в комитетах представлены различные фракции. Он раскритиковал ситуации, когда их представители уже в сессионном зале заявляют, что не будут голосовать за законопроект.

За мной сидит фракция, и я постоянно слышу: "Для всех – воздержаться", "Поддержать", "Не голосовать". Там все четко, по команде. А у "слуг" сейчас какой-то бардак. Поэтому я очень надеюсь, что обсуждение в комитете не будет продолжаться в зале,

– заявил Федиенко.

Он добавил, что в случае, если политики будут настаивать на выступлениях, в подвале можно установить микрофон для трансляции телеканала "Рада".

Напомним, что руководство парламента опровергло слухи о возможной эвакуации во Львов. Спикер Руслан Стефанчук подчеркнул, что " парламент продолжит работу в Киеве " на улице Грушевского, а для безопасности там уже созданы надлежащие условия в укрытиях.