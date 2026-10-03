Про ініціативу розповів член оборонного комітету Олександр Федієнко. Про це повідомляє Hromadske.

Що відомо про можливу зміну роботи Ради?

Федієнко розповів, що підтримує перенесення голосувань у підвал парламенту. Депутат пояснив свою позицію високими безпековими ризиками під час повітряних тривог.

За його словами, думки серед політиків щодо цієї пропозиції розділилися. Частина згодна працювати в укритті, тоді як інші категорично відмовляються залишати головну залу. Він додав, що сам готовий працювати в будь-яких умовах, але критикує колег-популістів, які вимагають залишатися виключно в сесійній залі.

Окей, ракета зазвичай летить приблизно п'ять хвилин. Жоден депутат, найімовірніше, не зможе евакуюватися у бомбосховище,

– пояснив Федієнко.

Він сказав, що депутати зможуть ухвалювати рішення зі своїх телефонів через спеціальну закриту систему. Додаток буде працювати лише у визначеному місці.

Щодо обговорення законопроєктів, політик пропонує взагалі призупинити їх у загальному залі та перенести дискусії на рівень комітетів. Він нагадав, що з 2022 по 2025 рік парламент працював дуже швидко саме завдяки такій схемі.

Депутат зазначив, що у комітетах представлені різні фракції. Він розкритикував ситуації, коли їхні представники вже у сесійній залі заявляють, що не голосуватимуть за законопроєкт.

За мною сидить фракція, і я постійно чую: "Для всіх – утриматися", "Підтримати", "Не голосувати". Там усе чітко, за командою. Це в "слуг" зараз якийсь бардак. Тому я дуже сподіваюся, що обговорення в комітеті не триватимуть у залі,

– заявив Федієнко.

Він додав, що у випадку, якщо політики наполягатимуть на виступах, у підвалі можна встановити мікрофон для трансляції телеканалу "Рада".

Нагадаємо, що керівництво парламенту спростувало чутки про можливу евакуацію до Львова. Спікер Руслан Стефанчук наголосив, що парламент продовжить роботу у Києві на вулиці Грушевського, а для безпеки там уже облаштували належні умови в укриттях.