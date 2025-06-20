На Севере в результате обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры

Российские оккупанты не прекращают обстреливать приграничные территории Черниговской, частей Сумской и Харьковской областей. Вследствие обстрелов был поврежден объект критической инфраструктуры и не только.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Север".

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Вражеские обстрелы

Российские войска продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, частей Сумской и Харьковской областей.

В результате обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры и коммерческое сооружение,

– говорится в сообщении ОК "Север".

Там указали, что всего за прошедшие сутки насчитано ориентировочно 101 обстрел (211 взрывов) из различных видов вооружения.

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К слову, в Сумской ОВА указали, что в течение суток, с утра 19 июня до утра 20 июня, вражеские силы совершили 75 обстрелов по 25 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Противник совершил более 30 сбросов ВОГ с БпЛА и нанес удары FPV-дронами, КАБами, РСЗО и БпЛА по территории Сумщины.

Указывается, что там повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Юнаковской общине поврежден частный дом, а в Сумской общине загорелась одно из зданий в жилом секторе. В ОВА указали, что пожар уже потушили.