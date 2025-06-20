Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу оперативного командування "Північ".

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Ворожі обстріли

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та комерційну споруду,

– ідеться в повідомленні ОК "Північ".

Там вказали, що всього протягом минулої доби нараховано орієнтовно 101 обстріл (211 вибухів) із різних видів озброєння.

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До слова, в Сумській ОВА вказали, що протягом доби, з ранку 19 червня до ранку 20 червня, ворожі сили здійснили 75 обстрілів по 25 населених пунктах у 11 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Противник здійснив понад 30 скидань ВОГ з БпЛА та завдав ударів FPV-дронами, КАБами, РСЗВ та БпЛА по території Сумщини.

Вказується, що там пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, в Юнаківській громаді пошкоджено приватний будинок, а у Сумській громаді загорілася одна із будівель у житловому секторі. В ОВА вказали, що пожежу вже загасили.