Российские репрессии в Крыму усиливаются: Чубаров назвал причину

В своем интервью глава украинской разведки Кирилл Буданов намекнул, что этим летом украинцы смогут отдыхать в Крыму. Сейчас там россияне в истерике привлекают все средства пропаганды, запугивания и обыски местного населения.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Россияне усиливают репрессии и обвиняют местных в террористических заговорах.

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24 января в Джанкойском районе Крыма прошла серия обысков. В результате были задержаны 6 крымских татар. Братья двоих из них были незаконно арестованы еще в августе 2022 года.

Люди зафиксировали время, когда ворвались в один из домов. Это было в 3 часа 57 минут. То есть в четыре утра начали ломиться к людям,

– добавил Чубаров.

Аресты в Крыму

Сразу после того, как людей вывезли в управление ФСБ, в российских СМИ начали распространяться заранее подготовленные видео, мол, в Крыму разоблачена управляемая из Киева террористическая группа, сообщил Чубаров. На этих видео были показаны украинские паспорта задержанных.

По словам Чубарова, 25 января в Киевском районном суде города Симферополя проходит судебное заседание по избранию мер задержанным. Однако уже в 9 часов 10 минут возле суда были арестованы еще четыре крымских татарина за то, что якобы они нарушали общественный порядок.

Также появилась информация, что в результате подобного обыска в Симферополе задержан мужчина, обвиняемый в том, что тот в 2016 году он вступил в "незаконное военное формирование" крымскотатарский батальон имени Номана Челебиджихана.

Официальная причина ареста

Чубаров вспомнил, что у России есть обширный список запрещенных книг, в который недавно вошли и несколько украинских. Эти книги в ходе обыска подбросили задержанным.

Они пытаются создать мифологемы, мол, все эти арестованные люди принадлежат к террористической группе, потому что они интересуются соответствующей литературой. Но все это подводят под то, что они выполняют специальные задачи украинского государства,

– сообщил глава Меджлиса.

Чубаров убежден, что в оккупированном Крыму нельзя укрыться от подобных преследований, потому что россияне усиливают репрессии.

"В Крыму вообще сейчас идет психоз, мол (говорят россияне – 24 Канал), посягают на наш Крым", – акцентировал собеседник.

Чубаров о репрессиях в Крыму: смотреть видео

Российская пропаганда в Крыму

Чубаров упомянул объявления, которые можно встретить в Крыму. В них говорится о поиске людей для укрепления линии фронта в Джанкойском районе, зарплату предлагают около 2000 рублей в день.

В Крыму россияне строят фортификационные сооружения, берут интервью у коллаборантов, сообщил глава Меджлиса. Россияне любят перепечатывать слова западных экспертов или известных людей, которые подвергают сомнению возможность Украины освободить Крым. В частности, твит Илона Маска о том, что не стоит рисковать и освобождать Крым, ведь Россия может использовать ядерное оружие.

Таким образом они якобы пытаются успокоить сами себя, что не придет время освобождения Крыма. С другой – они специально повышают градус напряжения в обществе и под этим усиливают репрессии,

– подытожил Чубаров.

Обыски в Крыму: что известно