Российские оккупанты бьют харьковчан на перроне вокзала: видео нагуганных пассажиров

Российские оккупанты продолжают жестоко расправляться с мирным населением Украины.

Так, сегодня захватчики атаковали украинцев, пытавшихся уехать из Харькова. Видеодоказательство опубликовали пассажиры, уже вошедшие в вагон.

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На кадрах видны перепуганные пассажиры, пытающиеся уехать из города, который уже несколько дней страдает от круглосуточных обстрелов вражеской армии. В некоторых районах до сих пор продолжаются серьезные пожары. Дворы домов усыпаны обломками после обстрелов.

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