Российские оккупанты в Буче заминировали кондитерскую фабрику и отравили печенье
1 апреля 2022 , 13:48Читати новину українською
Источник:Бучанский городской совет
В Буче людей просят не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция". Россияне заминировали ее и отравили печенье.
Информацию обнародовала сама фабрика. Просят людей распространить это и позаботиться о безопасности.
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Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", ведь рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили,
- говорится в сообщении.
Мародеры разворовали фабрику
Также сообщили, что местные мародеры украли с территории фабрики машины. Они загрузили их, чем смогли, отвезли домой и поехали воровать в "Новой линии". После этого бросили машину возле "МАН-Сервиса". Обнародовали маршрут мародеров.
Маршрут мародеров / Фото со страницы "Делиции" в фейсбуке
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