Российские оккупанты готовятся к активизации обстрелов на Донбассе, – разведка

На Донбассе пророссийские боевики проводят скрытую подготовку к активизации обстрелов. Они усиливают боеготовность своих соединений и частей.

Боевики скрыто завозят в передовые подразделений дополнительное вооружение и боеприпасы. Все происходит под видом перевозок имущества транспортом для подготовки к зиме.

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По данным разведчиков, на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей также прибывают диверсионно-разведывательные подразделения.

В то же время возросла интенсивность учений боевой готовности, в частности в артиллерийских и минометных подразделениях.

Таким образом оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения,

– сообщили разведчики.

Российские оккупанты развернули в Донецкой и Луганской областях масштабную агитационную кампанию. Они пытаются призвать местное население на военную службу в соединениях и частях боевиков.

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Ситуация на Донбассе: последние новости

Российские оккупанты в Донбассе 2 октября ранили украинского защитника. Его эвакуировали в лечебное учреждение.

По данным украинских разведчиков, Россия планирует в течение 3 последующих лет выделить 900 миллиардов рублей для оккупированной части украинского Донбасса. Это почти 330 миллиардов гривен.

Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом. В Кремле назвали это "нецелесообразным".

Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что количество гражданских жертв из-за обстрелов на Востоке Украины – крупнейшее после прекращения огня в июле 2020 года.

Полный текст публикации ГУР Минобороны в фейсбуке:

Главное управление разведки Украины информирует.

Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

В частности, под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду, в передовые подразделения скрыто завозится дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения, возросла интенсивность учений боевой готовности, в частности в артиллерийских и минометных подразделениях.

Таким образом оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения.