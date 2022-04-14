Российские оккупанты хвалятся тем, что давят танками автомобили в Украине: перехват СБУ

Кремль отрицает какие-либо обвинения в зверствах российской армии на территории Украины. Тем временем оккупанты сами охотно обсуждают свои преступления в частных разговорах.

При этом захватчики не просто рассказывают, но и смакуют и кичатся содеянным перед родными и близкими. Об этом свидетельствуют многочисленные перехваты СБУ.

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Оккупанты хвалятся, что давят украинские авто танками

Очередной перехват СБУ разговора оккупанта свидетельствует, что у захватчиков было свое "спортивное развлечение" – они на танках переезжали легковые автомобили украинцев.

Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно авто переезжает,

– рассказывает российский оккупант, который еще несколько недель назад стоял под Киевом.

Собеседник военного преступника интересуется, с какой скоростью нужно ехать на танке, чтобы раздавить авто. Тот отвечает, что "е*ашил где-то 40 километров в час", и называет это "спортивным интересом".

К слову, в СБУ напомнили, что уже открыли 2 882 уголовных производства, связанных с войной России против Украины. Все они, уверяют, будут доведены до конца, а СБУ, ВСУ и все остальные украинские ведомства об этом позаботятся.

Слушайте запись перехваченного разговора российского оккупанта: