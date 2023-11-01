Российские оккупанты из Ялты ездили в Турцию: МИД Украины запросил официальные объяснения

Администрация одного из городов временно оккупированного Крыма посетила Турцию. Украинское Министерство иностранных дел просит пояснения у турецкой стороны.

Российская оккупационная администрация Ялты приняла участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей в Турции. Также они обсуждали возможность заключения соглашения по установлению побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул.

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Как реагируют в МИД

В украинском ведомстве говорят, что воспринимают ситуацию очень серьезно.

Согласно нормам международного права, Крымский полуостров – часть территории Украины, временно оккупированная Россией. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма, в частности путем контактов с оккупационными администрациями,

– говорит Олег Николенко.

Министерство иностранных дел Украины уже запросило официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации.

"Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", – подытожили там.

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