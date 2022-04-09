Российские оккупанты не пускают эвакуационные автобусы в Мелитополь

Российские захватчики продолжают использовать любые методы блокирования эвакуации из временно оккупированных территорий Украины.

Угон автобусов и препятствование движению

На днях стало известно, что оккупанты угнали автобусы, предназначенные для вывоза населения. Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

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По его словам, автобусы удалось вернуть, однако путинские наемники не пускают их в Мелитополь.

Обращаюсь к тем мелитопольцам, которые хотят уехать из города! Мы вернули автобусы! Но российские оккупанты не пускают их в Мелитополь,

– написал Федоров.

Он отметил, что эвакуация будет производиться с Северного выезда из города и призвал горожан следить за обновлением информации.

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