Российские оккупанты обстреляли КПВВ "Гнутово"

На Донбассе 2 февраля боевики обстреляли пункт въезда-выезда "Гнутово". Применили беспилотник, который сбросил выстрел ВОГ.

Обстрел начался около 08:30. К счастью, потерь среди личного состава нет.

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Жетон защитил военного

Одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон. Он остановил осколок гранаты. Показали фото поврежденного документа.

Удостоверение защитило военного / Фото ООС

В ООС подчеркнули, что такие действия оккупантов в очередной раз подтверждают – враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и пренебрегает требованиями международного права при ведении боевых действий.

Осколки от обстрелов / Фото ООС

Какими были сутки на Донбассе

В течение 1 февраля оккупанты 2 раза срывали тишину.

В направлении Марьинки они открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Песков – обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь и раненых среди наших защитников не было.

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