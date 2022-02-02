Российские оккупанты обстреляли КПВВ "Гнутово"
Источник:ООС
На Донбассе 2 февраля боевики обстреляли пункт въезда-выезда "Гнутово". Применили беспилотник, который сбросил выстрел ВОГ.
Обстрел начался около 08:30. К счастью, потерь среди личного состава нет.
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Жетон защитил военного
Одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон. Он остановил осколок гранаты. Показали фото поврежденного документа.
Удостоверение защитило военного / Фото ООС
В ООС подчеркнули, что такие действия оккупантов в очередной раз подтверждают – враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и пренебрегает требованиями международного права при ведении боевых действий.
Осколки от обстрелов / Фото ООС
Какими были сутки на Донбассе
В течение 1 февраля оккупанты 2 раза срывали тишину.
В направлении Марьинки они открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Песков – обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь и раненых среди наших защитников не было.Обратите внимание! Несмотря на ежедневные обстрелы, российские оккупанты в Донецкой области распространяют циничный фейк, мол, Генштаб ВСУ утвердил "план наступления" на Донбасс. Документ якобы собираются обнародовать. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская армия способна вернуть оккупированные территории. Однако мы не пойдем на военный путь, ведь будут многочисленные жертвы среди гражданских.
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