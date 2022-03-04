Российские оккупанты окружили Мариуполь, имея значительное преимущество в технике

Оккупанты намеренно обстреливают мирные кварталы Мариуполя. В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали, что враги окружили город, имея значительное преимущество в военной технике.

В Генштабе ВСУ добавили, что после перегруппировки и ввода оперативных резервов в составе до БТГр оккупанты также продолжают наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

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В то же время в Мариупольском городском совете отметили, что в это время героические вооруженные силы Украины продолжают уверенно держать позиции и защищают город от этих путинских варваров, которые намеренно обстреливают мирные кварталы Мариуполя.

"Спасибо каждому, кто защищает город. Каждого, кто на своем месте делает все, чтобы выстоять и сохранить Мариуполь. Сохранить страну и наше будущее", – добавил городской голова Вадим Бойченко.

Добавим, что в Донецкой области эвакуация продолжается третьи сутки. За это время из Волновахи уже эвакуировано около 800 мирных жителей. Все они сейчас в безопасности, им оказывается медицинская и другая помощь.

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