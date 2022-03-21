Российские оккупанты отомстили Одессе за свое унижение и бессилие

Хочу отметить, что сегодняшний обстрел Одессы российскими военными кораблями произведен прежде всего от озлобленности и бессилия оккупантов.

Беспомощные убийцы

В принципе, так же, как в Харькове, Мариуполе, Чернигове, Сумах и других городах Украины, которые не сдались врагу, и он сгоняет на них свою злобу, пытаясь сломать, проливая кровь мирных жителей и разрушая вдребезги.

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Но с Одессой разговор совсем другой. Дело в том, что, когда мы говорим о Харькове, это позор России, которая не смогла, как намеревалась, за считанные часы оккупировать город, который от ее границы на расстоянии вытянутой руки. И не может до сих пор.

Аналогично Чернигов, оказавшийся неприступным для передовых и еще на тот момент новых подразделений группы "V".

Мариуполь, Сумы, Николаев, Киев… Везде в этих городах российская сухопутная группировка терпела, терпит и будет терпеть поражение и унижение. Но в Одессе – совсем другое унижение для оккупантов.

Сломали зубы об Одессу

Без трех дней месяц Черноморский флот Военно-морского флота РФ не может осуществить в Одессе и области десантирования с последующей оккупацией города. При этом их нерешительные вальсировки у берегов города завершились потерями в корабельном составе. Тот редкий случай, когда результат – ноль, а потери идут.

Фактически, страна, считавшая себя великим морским государством, на самом деле не смогла не только совершить десантирование, но и в принципе ее морская группировка все это время выглядела бледной и невзрачной в пределах этого противостояния. Особенно с учетом того, что у Украины не очень-то и флот есть и противокорабельные комплексы не на угрожающем для российского флота уровне.

Поэтому этот обстрел Одессы имел вообще не какой-то глубокий стратегический или тактический замысел. Это нападение взбешенного и униженного врага, который свою злость будет сгонять теперь на простых жителях города, обстреливая их дома и квартиры.

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С другой стороны, равно как и с налетами российской авиации на украинские города, каждый из которых завершается потерей боевого самолета, а порой и не одного, такие рейды к берегам Одессы не будут для врага проходить бесследно.

И если, например, самолеты можно перегонять из регионов России, компенсируя потери, то потери Черноморского флота военно-морского флота компенсировать уже не получится за счет других флотов – турецкие проливы для них закрыты.

Поэтому, даже тут перспектива еще большего унижения для российского флота представляется значительно более отчетливой. Слава нации!

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