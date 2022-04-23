Российские оккупанты пишут на снарядах "Христос Воскрес", – СБУ

23 апреля 2022 , 14:45
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Источник:

Служба безопасности Украины

Оккупанты планируют очередную диверсию на Пасхальные праздники. На днях они не просто будут обстреливать мирное население, но и начнут расписывать снаряды традиционным христианским приветствием "Христос Воскрес".

Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры русских захватчиков.

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Слушайте перехваченный разговор русских оккупантов:

 