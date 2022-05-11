Российские оккупанты продолжили обстреливать мирные дома на Харьковщине: есть погибшие и раненые

Несмотря на то, что ВСУ активно выбивают врага с Харьковщины, российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру области. От вражеского огня страдают дома местных жителей.

К сожалению, в течение суток 10 мая в результате обстрелов россиянами есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на официальной странице в телеграме.

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Ситуация в Харьковской области по состоянию на вечер 10 мая

По словам Олега Синегубова, в течение суток россияне увеличили интенсивность обстрелов Харьковского района, в результате чего 6 человек получили ранения. В Лозовском и Изюмском районах от вражеского огня пострадали 2 гражданских. В Купянском районе 1 человек, к сожалению, погиб.

В областном центре госпитализировали 2 человека которые также пострадали в результате вражеского огня. При этом глава Харьковской ОВА подчеркнул, что опасны не только обстрелы врага. Он отметил, что россияне, отступая, оставляют после себя вражеские ловушки – в недавно освобожденных Циркунах на растяжке оккупантов подорвались 2 мирные жительницы.

В очередной раз обращаюсь ко всем жителям области – находитесь, по возможности, в укрытиях. Не выходите на улицу без необходимости даже при отсутствии сигнала тревоги. Не спешите возвращаться в освобожденные населенные пункты, а находясь там не посещайте никакие места, которые еще не проверили пиротехники и ВСУ,

– призвал Синегубов.

К слову, глава Харьковской ОВА добавил, что враг очень коварный и делает все, чтобы пострадали как можно больше гражданских украинцев. При этом на Харьковщине продолжаются ожесточенные бои, а ВСУ продолжают наступательные действия, уничтожая оккупантов и выгоняя их из области.

Олег Синегубов также напомнил, что сегодня, 10 мая, благодаря успешным наступательным действиям украинских защитников удалось освободить от захватчиков Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак. Таким образом, ВСУ отогнали врага еще дальше от Харькова, так что у оккупантов теперь еще меньше возможностей обстреливать областной центр.

Тем временем на Изюмском направлении российские оккупанты готовят очередную попытку наступления, впрочем, украинские военные продолжают надежно держать позиции и готовы дать отпор врагу.

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