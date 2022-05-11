На жаль, протягом доби 10 травня, унаслідок обстрілів росіянами є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов на офіційній сторінці у телеграмі.

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Ситуація на Харківщині станом на вечір 10 травня

За словами Олега Синєгубова, протягом доби росіяни збільшили інтенсивність обстрілів Харківського району, унаслідок чого 6 людей отримали поранення. У Лозівському та Ізюмському районах від ворожого вогню постраждали 2 цивільних. У Куп'янському районі 1 людина, на жаль, загинула.

В обласному центрі госпіталізували 2 людей, які також постраждали унаслідок ворожого вогню. При цьому очільник Харківської ОВА підкреслив, що небезпечними є не лише обстріли ворога. Він зазначив, що росіяни, відступаючи, залишають після себе ворожі пастки – у нещодавно звільнених Циркунах на розтяжці окупантів підірвались 2 мирні мешканки.

Вчергове звертаюсь до усіх жителів області – перебувайте, за можливості, в укриттях. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби навіть за відсутності сигналу тривоги. Не поспішайте повертатися у звільнені населені пункти, а ті, хто перебуває там, не відвідуйте жодних місць, яких ще не перевірили піротехніки та ЗСУ,

– закликав Синєгубов.

До слова, очільник Харківської ОВА додав, що ворог є дуже підступним й робить усе, аби постраждали якомога більше цивільних українців. При цьому на Харківщині й далі тривають запеклі бої, а ЗСУ продовжують наступальні дії, знищуючи окупантів та виганяючи їх з області.

Олег Синєгубов також нагадав, що сьогодні, 10 травня, завдяки успішним наступальним діям українським оборонцям вдалось звільнити від загарбників Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Таким чином, ЗСУ відігнали ворога ще далі від Харкова, тож в окупантів тепер ще менше можливостей обстрілювати обласний центр.

Тим часом на Ізюмському напрямку російські окупанти готують чергову спробу наступу, втім українські військові продовжують надійно тримати позиції й готові дати відсіч ворогу.

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