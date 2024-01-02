Россияне кричат о "поражении бункера" с заместителем Залужного: в ВСУ впервые отреагировали

Российские оккупанты продолжают жить по принципу: ни дня без лжи. На этот раз захватчики, совершившие самую масштабную в мире комбинированную ракетную атаку, принялись врать о поражении бункера.

Чтобы обстрелять Украину утром 2 января, враг привлек почти все имеющиеся МиГ-31К. Оккупанты били фактически всем, что имеют: от "Шахедов" до "Кинжалов".

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А впоследствии в сети российские пропагандисты раскричались, что оккупантам якобы удалось поразить бункер. По версии воспаленного сознания россиян, там находился заместитель Валерия Залужного. Конечно, это не имеет ничего общего с реальностью.

На российский фейк отреагировали в ВСУ

В СтратКоме ВСУ отреагировали на очередную ложь россиян. Там призывали доверять только информации из официальных источников.

Российские пропагандисты активно распространяют "информацию" о якобы поражении во время ракетных обстрелов Киева бункера, где находился заместитель Главнокомандующего ВСУ. Такие заявления являются очередным фейком российской государственной пропаганды, не имеющим ничего общего с реальностью,

– говорится в сообщении.

Россия наносит террористические удары по Украине

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. Особенно враг активизировался в последние дни 2023 года и в начале 2024 года. Владимир Зеленский 2 января заявил, что за последние 5 суток враг выпустил по Украине по меньшей мере 5 сотен ракет и "Шахедов". Погибли десятки человек. Известно о сотнях пострадавших.