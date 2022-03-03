Данные, что оккупанты расстреляли председателя Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко не подтвердились

Предварительно СМИ написали, что российские оккупанты расстреляли председателя Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко. К счастью, вражеская армия не убивала мужчину в собственном доме.

О якобы убийстве Прилипко сообщал шеф-редактор издания "Волна" Юрий Романенко, однако впоследствии опроверг информацию. Написал, что погиб один из добровольцев.

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Сообщалось, что якобы оккупанты вошли во двор его дома и застрелили мужчину, но это оказалось неправдой.

Журналист информировал, что ВСУ зашли в аэропорт Гостомеля и "гонят кадыровцев из Бучи по "варшавке". Он сообщил, что бои идут у путепровода между Ворзелем и Бучей.

Впоследствии объяснил, что глава ОТГ попал под обстрел вместе с группой добровольцев.

По состоянию на 14.30 их продолжали обстреливать. К сожалению, один из добровольцев скончался.

"Громадському" зять должностного лица Ростислав Скуратовский подтвердил, что Юрий Прилипко жив.

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