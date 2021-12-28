Российские оккупанты решили передать в федеральную собственность два порта в Крыму

Оккупанты продолжают "хозяйничать" в украинском Крыму. Так называемые "власти" полуострова сообщили о передаче Керченского и Феодосийского портов в "федеральную собственность".

Об этом сообщил так называемый "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов. Его пресс-конференция состоялась 28 декабря.

Ранее Не платит коммуналку за "крымскую квартиру": оккупанты хотят задержать Зеленского

Два порта передают "в федеральную собственность"

Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатной численности, трудового коллектива и т.д.

– сказал Аксенов.

Без обещаний от оккупационных властей не обошлось: Аксенов заверил, что грузопоток через порты будет увеличен.

По словам Аксенова, территория морской дирекции рассматривается для совместной эксплуатации Крымско-Сирийской судоходной компанией.

Также от имени главы государства-агрессора Путина оккупанты пообещали ряд льгот на продовольственные товары, которые вывозятся через крымские морские порты.

Стоит прочесть До сих пор не успокоятся: Россия говорит, что спасла Крым от "нашествия ультранационалистов"

Какие потери от оккупации Крыма Во время саммита Крымской платформы премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ущерб Украины от оккупации полуострова Россией достигает более 100 миллиардов долларов.

Последние новости из оккупированного Крыма: коротко

Украинские разведчики сообщают, что Россия перевезла в оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан.

Таким образом, государство-агрессор хочет усилить свое влияние на полуострове.

Россияне продолжают искать оправдание захвата крымской территории. В этот раз, по версии министра обороны Сергея Шойгу, они спасали Крым "от нашествия ультранационалистов".

Оккупанты продолжают превращение полуострова в военный плацдарм. Они провели недавно "сбор" командования Черноморского флота.

Крым – не Россия: развенчивание мифов в видео "Истории обмана":