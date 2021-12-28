Российские оккупанты решили передать в федеральную собственность два порта в Крыму
Источник:"Крым. Реалии"
Оккупанты продолжают "хозяйничать" в украинском Крыму. Так называемые "власти" полуострова сообщили о передаче Керченского и Феодосийского портов в "федеральную собственность".
Об этом сообщил так называемый "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов. Его пресс-конференция состоялась 28 декабря.
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Два порта передают "в федеральную собственность"
Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатной численности, трудового коллектива и т.д.
– сказал Аксенов.
Без обещаний от оккупационных властей не обошлось: Аксенов заверил, что грузопоток через порты будет увеличен.
По словам Аксенова, территория морской дирекции рассматривается для совместной эксплуатации Крымско-Сирийской судоходной компанией.Обратите внимание! Также от имени главы государства-агрессора Путина оккупанты пообещали ряд льгот на продовольственные товары, которые вывозятся через крымские морские порты.
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Какие потери от оккупации КрымаВо время саммита Крымской платформы премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ущерб Украины от оккупации полуострова Россией достигает более 100 миллиардов долларов.
Последние новости из оккупированного Крыма: коротко
- Украинские разведчики сообщают, что Россия перевезла в оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан.
- Таким образом, государство-агрессор хочет усилить свое влияние на полуострове.
- Россияне продолжают искать оправдание захвата крымской территории. В этот раз, по версии министра обороны Сергея Шойгу, они спасали Крым "от нашествия ультранационалистов".
- Оккупанты продолжают превращение полуострова в военный плацдарм. Они провели недавно "сбор" командования Черноморского флота.
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