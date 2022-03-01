Российские оккупанты убили гражданина Израиля: они обстреляли его автомобиль

Российские военные обстреляли автомобиль гражданина Израиля Романа Бродского. В результате обстрела он погиб.

Российские оккупанты продолжают посягательство на суверенитет Украины и продолжают обстрелы и атаки. Их мишенями часто становится гражданское население.

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Оккупанты убили гражданина Израиля

Министерство иностранных дел Израиля сообщило о гибели Романа Бродского. Он двигался в автомобиле в составе колонны в направлении границы с Украиной с Молдовой. Оккупанты открыли огонь, в результате обстрела мужчина погиб.

Его жена в Украине и родители в Израиле уже проинформированы о том, что произошло. Напомним, ранее российские военные убили 10 этнических греков.

Суд в Гааге уже начал расследование военных преступлений России на территории Украины. Оккупантам придется ответить за свои действия.

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