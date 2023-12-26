В Сумской области оккупанты за месяц уничтожили десятки энергообъектов: тысячи людей – без света

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории приграничных областей. В частности, от действий врага страдает Сумщина.

О ситуации в Сумской области рассказали в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Враг каждый день обстреливает пограничные общины. В сутки фиксируют десятки обстрелов.

Обратите внимание Во время тревоги над Днепропетровщиной сбили две Х-59

Враг применяет авиационные средства поражения, БПЛА, артиллерию. Оккупанты прицельно бьют по энергетической инфраструктуре. Только за этот месяц оккупанты уничтожили десятки энергетических объектов. Без света остались тысячи абонентов.

Российские атаки 26 декабря

В течение дня 26 декабря российские оккупанты атакуют Херсон. Александр Прокудин – глава Херсонской ОВА – сообщил, что массированная атака длится уже более 2 часов. Людей просят оставаться в укрытиях и ни при каких обстоятельствах не выходить на улицу. Кроме того, оккупанты атаковали Чернобаевку. Враг ранил 4 человека. Всем им понадобилась госпитализация.

Также днем 26 декабря враг запустил ракеты в сторону Днепра. Защитники украинского неба сбили две Х-59. Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый террористический удар по Украине. У врага нет никаких шансов достичь хоть какого-нибудь успеха.