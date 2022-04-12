Российские оккупанты за время войны нанесли Николаеву ущерб более чем на 110 миллионов гривен
12 апреля 2022 , 16:27Читати новину українською
Источник:Сенкевич Online
Николаевский городской глава Александр Сенкевич сообщил на своей странице в телеграме, что продолжается документирование последствий российской агрессии.
В Николаеве по состоянию на 12 апреля 2022 года подсчитали убытки, которые вместе составляют более 110 миллионов гривен.
Важно 200 километров дорог и 6 переправ: в Укравтодоре рассказали, где уже расчищены трассы
- Учреждения социальной защиты: повреждены 3 объекта на около 1 миллион гривен.
- Учреждения здравоохранения: 5 объектов на более 4 миллионов гривен.
- Учреждения образования: 46 объектов на более 20 миллионов гривен.
- Учреждения физической культуры и спорта: 5 объектов на более 5,5 миллиона гривен.
- Жилой сектор: 550 обращений на около 80 миллионов гривен.
Последствия российской агрессии / Фото из телеграма
Николаевский городской глава отметил, что все обязательно восстановят и отстроят. Это касается не только города, но и страны.
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