Российские оккупанты задержали десятки крымских татар в Симферополе

В оккупированном Крыму продолжаются безосновательные задержания крымских татар российскими силовиками. 31 активиста задержали возле изолятора временного содержания в Симферополе.

Туда люди пришли, чтобы встретить адвоката Эдема Семедляева. Он отбыл 12 суток ареста за так называемое "неповиновение сотрудникам полиции".

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Людей под изолятором встретили сотрудники ОМОНа

Их встретили сотрудники ОМОНа. В руки российских силовиков попал 31 активист, среди них 10 женщин и 4 журналиста.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, сейчас задержанные находятся в "Киевском отделении полиции Симферополя". Вероятно, что людей перенаправят в различные отделения полиции.

Осуждаю незаконные задержания украинских граждан во временно оккупированном Крыму. Своими действиями страна-оккупант нарушает 10 статью Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, в соответствии с которой каждый имеет право на свободу выражения взглядов,

– подчеркнула Денисова.

Она отметила, что это право включает свободу соблюдения собственных взглядов – независимо от границ и без вмешательства органов государственной власти.

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Коротко о последних случаях репрессий против крымских татар:

Украинского политзаключенного Джемиля Гафарова удерживают в российской тюрьме. Состояние здоровья 59-летнего мужчины значительно ухудшилось, однако оккупанты эти жалобы игнорируют.

Заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов безосновательно находится в СИЗО. Ему, кроме "диверсии", предъявили новое обвинение – "контрабанду взрывного устройства".

В начале ноября под зданием суда в Симферополе задержали 19 крымских татар. Людей запихивали в автобус, хотя они ничего не нарушали.

Часть публикации Людмилы Денисовой:

Крымский адвокат Эдем Семедляєв вышел из симферопольского изолятора временного содержания", где он провел 12 дней административного ареста за незаконным обвинению в "неповиновении сотрудникам полиции".

Встретить Эдема пришло несколько десятков активистов, однако их задержали сотрудники российского Омона. Всего задержаны 31 активист, в том числе десять женщин и четверо журналистов. Сейчас люди находятся в "Киевском отделении полиции Симферополя". Планируется, что их переправят в различные отделы полиции.

Осуждаю незаконные задержания украинских граждан во временно оккупированном Крыму.