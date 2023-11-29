Жизнь важнее, чем имущество: почему российские олигархи не переходят к действиям

У российских олигархов могут появляться мысли о том, что война в Украине не идет им на пользу, но все же к активным действиям они не переходят. Причиной тому может быть страх за свою жизнь.

Такое мнение 24 Каналу выразил бывший председатель Службы внешней разведки Украины (2020-2021), начальник ГУР МО (2015-2016), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. По его словам Владимир Путин сегодня гораздо более агрессивный и жестокий.

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Чего ждать от олигархов

После мятежа Евгения Пригожина российский диктатор стал более агрессивным, поэтому олигархи думают, прежде всего, о том, как сохранить свою жизнь.

"Сегодня для них важнее спасти жизнь, чем состояние. Они готовы переключить к любому победителю, который это сделает. В то же время понимают, что события, связанные с Пригожиным, показали, что нельзя останавливаться на половине дороги, а надо идти до конца", – рассказал Валерий Кондратюк.

По его мнению, угроза путинскому режиму идет не от олигархов, которые сразу начнут перестраиваться, а от силового блока – военных и специальных служб. Там находятся люди, которые должны аналитически мыслить, заботиться о будущем России.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины и ГУР МО предположил, что будут делать российские олигархи: смотрите видео

Социальный уровень жизни россиян падает, и на это не удастся постоянно закрывать глаза. Также велика ошибка считать, что Запад устанет от Украины. Этого не произойдет по одной причине – нельзя устать от того, что тебя защищает и за тебя воюет.

Если год или два назад мы были одиноки в своей борьбе с путинским режимом, то сегодня нас поддерживают большинство стран мира. Экономика Европейского Союза, НАТО и США значительно превышает экономику России,

– заметил генерал-лейтенант.

По его словам, временные трудности с боеприпасами возникли из-за того, что западная экономика и политики просчитались и своевременно не запустили свой военно-промышленный комплекс. Они передавали нам патроны, которые имели в избыточном имуществе, но патронов, которые хранили для собственной защиты, мы не получали.

Сегодня они запустили процессы в ВПК в интересах Украины и в своих собственных. Поэтому экономическая победа точно будет за нами,

– добавил Кондратюк.

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