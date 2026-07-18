Миллиардеры вывели из России свои роскошные яхты: дипломат объяснил, к чему они готовятся

Резкое ухудшение экономической ситуации в России привело к тому, что олигархи, вероятно, вывели свои яхты за пределы родной страны. Вблизи южного побережья Турции были замечены как минимум шесть роскошных яхт российских олигархов. Интересно, что они были пришвартованы рядом с яхтой "Victoria", которая, вероятно, принадлежит Владимиру Путину и членам его семьи.

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в беседе с 24 Каналом отметил, почему российских олигархов заставило вывозить свои средства и имущество из России. Напомним, что западные СМИ сообщили о вывозе средств из России местными миллиардерами. Это произошло на фоне опасений, что Кремль может конфисковать их имущество и состояния.

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Огрызко отметил, что командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди четко доказал, что для россиян риск существует всегда. Особенно для российских миллиардеров, у которых есть яхты длиной 150 метров и стоимостью 200–300 миллионов долларов, и они не хотят рисковать.

Поэтому российские миллиардеры начинают бежать. Выводят средства из России всеми возможными и невозможными способами. Все понимают, что еще немного – и наступит обвал,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

"Впервые с 1997 года, по его словам, российский фондовый рынок переживает постоянное падение и фактически приближается к катастрофе. Акции "Газпрома", "Роснафты" и других российских компаний теряют от 20% до 50%. А для людей, разбирающихся в экономике, это означает, что нужно бежать из России", – подчеркнул Владимир Огрызко.

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В то же время Турция, у побережья которой российские олигархи пришвартовали свои яхты, подтвердила территориальную целостность Украины. Министр иностранных дел страны Хакан Фидан заявил, что Турция будет выступать за независимость и суверенитет Украины.

Бывший глава МИД Украины считает, что это заявление является последним гвоздем в "гроб" надежды России на то, что она может рассматривать Турцию как адекватного партнера. Он добавил, что у России нет союзников.

Отметим, почему российский фондовый рынок из-за санкций, дефицита топлива и других факторов переживает стремительное падение. Так, 16 июля индекс "Мосбиржи" впервые с октября 2022 года опустился ниже 2000 пунктов, потеряв 4,24%. А утром 17 июля индекс снизился до 1 962 пунктов. Однако позже рынок частично восстановился. Напомним, что с начала 2026 года фондовый индекс России потерял почти 27% стоимости.