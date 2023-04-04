Российские партизаны заявили, что это они убили Татарского

Российские партизаны 4 апреля сообщили, что они убили российского пропагандиста Владлена Татарского (Максима Фомина). Он отправился к Кобзону 2 апреля во время своего "творческого вечера".

Национальная республиканская армия заявила, что ликвидация Татарского – дело его рук. Подчеркнули, что акцию реализовали автономно – без помощи иностранных спецслужб или структур.

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Партизаны подчеркнули, что акцию провели в клубе, принадлежащем одному из самых известных российских преступников – Евгению Пригожину. После взрыва клуб приостановил свою работу. Партизаны подчеркнули, что довольны этим.

Национальная республиканская армия подчеркнула, что акция не была направлена против мирных людей. Все пострадавшие во время "взрывного вечера" – активные сторонники войны, оправдывающие военные преступления путинского режима в Украине.

Мы призываем жителей России последовать нашему примеру и оказывать все виды сопротивления преступному российскому режиму вплоть до его полного уничтожения. Преступники не будут чувствовать себя в безопасности на российской земле,

– говорится в сообщении.

Что партизаны говорят о Дарье Треповой

В Национальной республиканской армии заявили, что арестованная Дарья Трепова – в плену упырей. Людей призывают требовать особождения девушки. За Дарью будут бороться. Сейчас ей очень тяжело.

Кроме того, подчеркнули, что Трепова боролась с системой несколько лет. Она ходила на акции, попадала в руки полиции, сидела под арестом и оставалась частью антивоенного, антипутинского сопротивления.