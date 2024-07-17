Сдались и выжили в Кременском лесу: "Азов" взял в плен трех российских оккупантов

Бойцы "Азова" вплотную подошли к вражеским позициям и взяли трех российских военнослужащих в плен.

По словам военных, оккупанты приняли правильное решение и не оказали сопротивления. Во время разговора с бойцами бригады оккупанты поделились тем, что именно их толкает на путь войны и убийства украинцев.

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Российские военные сдались в плен "Азову"

Первому из пленных, Сопову Антону Алексеевичу, всего 25 лет. Оккупант служил в 31-м мотострелковом полку стрелком. Он попал на фронт из тюрьмы, ведь мужчине якобы предложили "хорошие условия контракта".

Вторым стал Тимчук Сергей Иванович, командир пушки в 31-м мотострелковом полку. Ему за участие в так называемой "СВО" обещали списать кредиты.

С нашими зарплатами в России... Проще сдохнуть сходить, и, как говорят, денег больших "хапнуть" и о тебе забудут,

– подытожил сам пленный россиянин.

Несколько более оригинальная причина для поездки на фронт нашлась у третьего пленного – Каримов Ильдар решил воевать в Украине из-за ссоры с женой.

Все трое оккупантов признали, что командование не слишком занимается делами военных – значительная часть оружия и снаряжения отсутствует, а россиян бросают на "мясные штурмы".

Бойцы 12-й бригады "Азов" будут уничтожать оккупантов до тех пор, пока они не оставят наши земли, не перестанут убивать украинских детей и разрушать наши города,

– отметили в "Азове".

Бойцы напомнили, что единственная возможность выжить для российских военных – сдаваться в плен Силам обороны.