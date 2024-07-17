За словами військових, окупанти прийняли правильне рішення і не чинили опору. Під час розмови з бійцями бригади окупанти поділилися тим, що саме їх штовхає на шлях війни та вбивства українців.

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Російські військові здалися в полон "Азову"

Першому з полонених, Сопову Антону Алєксєєвічу, всього 25 років. Окупант служив у 31-му мотострілецькому полку стрільцем. Він потрапив на фронт з в'язниці, адже чоловіку нібито запропонували "хороші умови контракту".

Другим став Тимчук Сєргєй Івановіч, командир гармати в 31-му мотострілецькому полку. Йому за участь в так званій "СВО" обіцяли списати кредити.

З нашими зарплатами в Росії… Простіше здохнути сходити, і, як кажуть, грошей великих "хапнути" і про тебе забудуть,

– підсумував сам полонений росіянин.

Дещо оригінальніша причина для поїздки на фронт знайшлась у третього полоненого – Карімов Ільдар вирішив воювати в Україні через сварку з жінкою.

Всі троє окупантів визнали, що командування не надто переймається справами військових – значна частина зброї і спорядження відсутня, а росіян кидають на "м'ясні штурми".

Бійці 12-тої бригади "Азов" будуть знищувати окупантів доти, доки вони не залишать наші землі, не перестануть вбивати українських дітей та руйнувати наші міста,

– наголосили в "Азові".

Бійці нагадали, що єдина можливість вижити для російських військових – здаватися у полон Силам оборони.