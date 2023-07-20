Был командиром, а теперь – пленный: нацгвардейцы захватили оккупанта из Чечни
Военнослужащие Национальной гвардии Украины захватили в плен российского командира роты мотострелкового полка. Как известно, он дислоцируется в городе Шали в Чечне на территории России.
В четверг, 20 июля, состоялся брифинг заместителя директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковника Николая Уршаловича. На нем он как раз заявил о взятии в плен вражеского командира 18 июля, – информирует 24 Канал.
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Нацгвардейцы взяли в плен командира оккупантов
Следует сказать, что к этой операции причастны военные 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады.
Бойцами одной из штурмовых групп 15-й бригады оперативного назначения взят в плен командир роты 70-го гвардейского мотострелкового полка, который дислоцируется в городе Шале Чеченской Республики,
– констатировал Уршалович.
Кроме того, по его словам, пленный захватчик рассказал о низком морально-психологическом состоянии российской армии и о нежелании оккупантов вести боевые действия.
Ему была оказана медицинская помощь, после чего передана соответствующим органам.
Брифинг Уршаловича: смотрите запись трансляции на канале "Военное телевидение Украины"
Пленные оккупанты: последние новости
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