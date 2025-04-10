"Получается, обманули": пленный россиянин рассказал, как подписал контракт и попал на фронт

Украинские защитники взяли в плен российского солдата Дмитрия Потилицина. Гражданин страны-агрессора утверждает, что его якобы обманом затянули на войну в Украину.

Россиянин также раскрыл потери своей армии на фронте, нечеловеческими условиями, а также отношение к нему в украинском плену, передает 24 Канал.

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Как Дмитрий Потилицин оказался на фронте

Российский оккупант рассказал, что он сначала находился на срочной службе в Приморском крае в Сергеевке. Потилицин служил в 218 танковом полку в ремонтной роте.

Контракт он подписал с вооруженными силами врага 27 июля 2024 года.

Мне обещали что я буду в части служить, ходить в наряды и зарплату получать, маме помогать. А тут пришел приказ и отправили сюда. Я не хотел ехать. Получается, обманули сильно,

– сказал пленный россиянин.

С сентября до ноября 2024 года он паял дроны. А уже после Дмитрия Потилицина перебросили в 394 мотострелковый полк.

"Я плакал, потому что знал, что это штурмовики, и тупо мясо, просто мясо. Хотел просто домой. Хорошо, что выжил и попал плен. Хоть и с больной ногой. Но смогу увидеть мать", – отметил российский солдат.

Оккупант признался, что в его полку к военным плохо относились, в частности на одном из занятий парню стало плохо, так командир его начал бить перед строем. Также там плохо кормили, еда была недоваренная.

Отношение не как к людям, а как к свиньям или другим зверям. Здесь (в плену – 24 Канал) гораздо лучше отношение, я считаю,

– рассказал Потилицин.

По словам мужчины, сначала в плену расспрашивали, как он сюда попал. Но дальше отношение становилось все лучше и лучше. Ему давали попить и покурить.

Что рассказал россиянин о потерях его армии

Россиянин отметил, что в его полку были очень большие потери, более 60 – 70%.

"Из 70 человек остается 20 или меньше людей. С первого боевого задания осталось 20 человек из 80", – рассказал он.

Во время последнего боя оккупант рассказал, что ему в командовании сказали, что, мол, военные сядут в БМП и пройдут всего три улицы в селе Свободное Поле в Донецкой области. Через 2 – 3 дня их бы якобы сменили.

Но в конце концов БМП сломался, его ранило. По домам начали работать дроны. Дмитрий спрятался в доме в шкаф. Вместе с собратьями россиянами они выкурили по сигарете, вышли и все сдались.

Допрос российского пленного Дмитрия Потилицина: смотрите видео

Как в российской армии сдирают деньги с военных

Пленный россиянин рассказал, что он по контракту зарабатывал деньги, но в этот момент им говорят, что "надо скинуться на нужды роты".

Из этой потребности в роте никто ничего нового не видит. Некоторые хотят заработать себе в карман или хотя бы отправить родителям, как я, например, матери хотел помочь, перекрыть кредиты,

– отметил Потилицин.

С военных требовали деньги, говорили что это на "нужды батальона", что "будем покупать дроны", но дронов так никто и не увидел.

Также, по словам оккупанта, ему обещали выплаты 1 миллион 200 тысяч рублей. Но ему всего выплатили из Красноярского края 400 тысяч рублей, и он их отправил матери.

"В общем зарплата у нас 50 тысяч, вместе с боевыми 200 тысяч в месяц. Но мы скидывались на каждое боевое задание по 50 тысяч", – сказал пленный.

На войну отправляют людей с болезнями

Дмитрий Потилицин отметил, его взяли на срочную службу с болезнью гипертония второй степени, потому что у него постоянно повышенное давление. Половину личного дела у мужчины выбросили из военкомата.

Привезли в Красноярский военный комиссариат. Там я проходил комиссию, дня 3 – 4. Из этого военного комиссариата говорят: "Ну все БЗ (боевой запас – 24 Канал). Тебя устраивает?" Я говорю: "Нет, меня не устраивает, почему Б3? У меня давление зашкаливает, в глазах темнеет, сознание иногда теряю". Говорят "Ну это нормально, ничего страшного",

– сказал россиянин.

Потом он сидел в ремонтной роте. Ему говорили, что, "все, если тебе сейчас легче, можешь пойти на рабочего". "Робочка" у нас объяснялась, что или косить траву, или красить забор в основном.

"Ну, я пошел косить траву. Косил траву. Тут что-то агитирование приехало, раз приехало агитировать, что набор на контракт. Потом двое приехали агитировать, также набор на контракт, три или четыре раза приезжали", – сказал пленный.

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Что сказал Потилицин о войне и советует ли он подписывать контракт россиянам

Россиянин рассказал, что сейчас бы лучше не подписывал контракт с вооруженными силами России никто из молодых пацанов. Потому что многие подписывают молодые контракт из-за того, что приходят большие выплаты.

Я подписал из-за того, что надо было помочь матери. Если бы не кредиты, которые отец набрал, я даже не подписывал бы контракт. Я бы его (контракт – 24 Канал) сейчас разорвал прямо на месте. Сказал бы "нет, я буду дальше срочником", – сказал Дмитрий.

Он также отметил, что при подписании договора, возможно, есть малый шанс, что солдата оставят в части служить. Но большинство перебрасывают на войну, которая, по словам россиянина, сейчас никому не нужна.

"В основном, большую часть, 99% тебя просто перебросят, просто военная часть от тебя избавиться, как от ненужной вещи. Ты потом будешь страдать", – заметил Потилицин.

Он также отметил, что его "очень сильно обманывать начали" и почти "на каждом слове обман и обман был".

В плену Дмитрий Потилицин также осознал, что не все то, что показывают в телевизоре – это правда. Он сказал, что россияне пошли с вторжением на чужую территорию, а также бомбардируют и уничтожают мирное население.

По его словам, лучше российские солдаты отступали бы и прекращали быстрее всю эту войну. Потому что Россия не победит ни в коем случае.