Росіянин також розкрив втрати своєї армії на фронті, нелюдськими умовами, а також ставлення до нього в українському полоні, передає 24 Канал.

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Як Дмітрій Потіліцин опинився на фронті

Російський окупант розповів, що він спочатку перебував на строковій службі у Приморському краї у Сергіївці. Потіліцин служив у 218 танковому полку в ремонтній роті.

Контракт він підписав зі збройними силами ворога 27 липня 2024 року.

Мені обіцяли що я буду у частині служити, ходити у наряди та зарплату отримувати, мамі допомагати. А тут прийшов наказ і відправили сюди. Я не хотів їхати. Виходить, обдурили сильно,

– сказав полонений росіянин.

З вересня до листопада 2024 року він паяв дрони. А уже після Дмітрія Потіліцина перекинули у 394 мотострілецький полк.

"Я плакав, тому що знав, що це штурмовики, і тупо м'ясо, просто м'ясо. Хотів просто додому. Добре, що вижив і потрапив полон. Хоч і з хворою ногою. Але зможу побачити матір", – зазначив російський солдат.

Окупант зізнався, що в його полку до військових погано ставилися, зокрема на одному із занять хлопцеві стало погано, так командир його почав бити перед строєм. Також там погано годували, їжа була недоварена.

Ставлення не як до людей, а як до свиней чи інших звірів. Тут (у полоні – 24 Канал) набагато краще ставлення, я вважаю,

– розповів Потіліцин.

За словами чоловіка, спочатку у полоні розпитували, як він сюди потрапив. Але далі ставлення ставало все кращим та кращим. Йому давали попити та покурити.

Що розповів росіянин про втрати його армії

Росіянин зазначив, що в його полку були дуже великі втрати, більш як 60 – 70%.

"З 70 осіб залишається 20 чи менше людей. З першого бойового завдання залишилося 20 осіб із 80", – розповів він.

Під час останнього бою окупант розповів, що йому в командуванні сказали, що, мовляв, військові сядуть в БМП і пройдуть всього три вулиці у селі Вільне Поле в Донецькій області. Через 2 – 3 дні їх би буцімто змінили.

Але зрештою БМП зламався, його поранило. По будинках почали працювати дрони. Дмітрій сховався у будинку у шафу. Разом із побратимами росіянами вони викурили по цигарці, вийшли та всі здалися.

Допит російського полоненого Дмітрія Потіліцина: дивіться відео

Як у російській армії здирають гроші з військових

Полонений росіянин розповів, що він за контрактом заробляв гроші, але в цей момент їм кажуть, що "треба скинутися на потреби роти".

З цієї потреби в роті ніхто нічого нового не бачить. Деякі хочуть заробити собі в кишеню або хоча б відправити батькам, як я, наприклад, матері хотів допомогти, перекрити кредити,

– зазначив Потіліцин.

З військових вимагали гроші, казали що це на "потреби батальйону", що "купуватимемо дрони", але дронів так ніхто й не побачив.

Також, за словами окупанта, йому обіцяли виплати 1 мільйон 200 тисяч рублів. Але йому всього виплатили з Красноярського краю 400 тисяч рублів, і він їх відправив матері.

"Загалом зарплата у нас 50 тисяч, разом із бойовими 200 тисяч на місяць. Але ми скидалися на кожне бойове завдання по 50 тисяч", – сказав полонений.

На війну відправляють людей із хворобами

Дмітрій Потіліцин зазначив, його взяли на строкову службу з хворобою гіпертонія другого ступеня, тому що у нього постійно підвищений тиск. Половину особистої справи в чоловіка викинули з військкомату.

Привезли до Красноярського військового комісаріату. Там я проходив комісію, дні 3 – 4. З цього військового комісаріату кажуть: "Ну все БЗ (бойовий запас – 24 Канал). Тебе влаштовує?" Я говорю: "Ні, мене не влаштовує, чому Б3? У мене тиск зашкалює, в очах темніє, свідомість іноді втрачаю". Говорять "Ну це нормально, нічого страшного",

– сказав росіянин.

Потім він сидів у ремонтній роті. Йому казали, що, "все, якщо тобі зараз легше, можеш піти на робітника". "Робочка" у нас пояснювалася, що або косити траву, або фарбувати огорожу в основному.

"Ну, я пішов косити траву. Косив траву. Тут щось агітування приїхало, раз приїхало агітувати про те, що набір на контракт. Потім двоє приїхали агітувати, також набір на контракт, три чи чотири рази приїжджали", – сказав полонений.

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Що сказав Потіліцин про війну і чи радить він підписувати контракт росіянам

Росіянин розповів, що зараз би краще не підписував контракт зі збройними силами Росії ніхто з молодих пацанів. Тому що багато підписують молоді контракт через те, що приходять великі виплати.

Я підписав через те, що треба було допомогти матері. Якби не кредити, які батько набрав, я навіть не підписував би контракт. Я б його (контракт – 24 Канал) зараз розірвав прямо на місці. Сказав би "ні, я буду далі строковиком", – сказав Дмітрій.

Він також наголосив, що під час підписання договору, можливо, є малий шанс, що солдата залишать у частині служити. Але більшість перекидають на війну, яка, за словами росіянина, зараз нікому не потрібна.

"В основному, більшу частину, 99% тебе просто перекинуть, просто військова частина тебе позбутися, як від непотрібної речі. Ти потім страждатимеш", – зауважив Потіліцин.

Він також наголосив, що його "дуже сильно обманювати почали" і майже "на кожному слові обман і обман був".

У полоні Дмітрій Потіліцин також усвідомив, що не все те, що показують у телевізорі – це правда. Він сказав, що росіяни пішли із вторгненням на чужу територію, а також бомбардують і знищують мирне населення.

За його словами, краще російські солдати відступали б і припиняли швидше всю цю війну. Тому що Росія не переможе в жодному разі.