"Дома было плохо": пограничники взяли в плен гражданина Бурунди, который воевал за Россию

Пограничники подразделения "Страж" бригады "Месть" взяли в плен российского наемника – гражданина Бурунди. Он объяснил, что якобы не хотел убивать украинцев, а пришел на войну ради денег.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

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Как взяли в плен оккупанта из Бурунди?

В ГПСУ отметили, что гражданина одного из государств в Центральной Африке взяли в украинский плен на Лиманском направлении. Тот испугался и сдался пограничникам.

Я увидел страх в его глазах, в первую очередь. Он поднял свое оружие и на нем уже не было ничего. Он понимал, куда он идет. Конечно, я его положил, обыскал, забрал оружие. С нами он 3 – 4 дня просидел в окопе,

– рассказал пограничник Евлах.

Впоследствии пленного переместили в безопасное место. Он жестами показывал, что очень голоден, поскольку четыре дня пробыл без еды и воды. Украинские бойцы поделились с ним тушенкой и чаем.

"Я говорю, мы же не плохие, мы хорошие люди все. Он начал говорить не "спасибо командир", а "спасибо", – вспомнил Евлах.

История пограничников, которые взяли в плен оккупанта: смотрите видео

Пограничникам пленный смог объяснить, что дома ему жилось плохо, а на войну против Украины пришел ради денег. Однако понял, что его бросили россияне.

Напомним, 5 июня между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. В Украину вернулись 185 защитников и один гражданский. Некоторые военные находились в российской неволе с 2022 года. Среди тех, кто вернулся – 33 бойца 1-го корпуса НГУ "Азов", из которых двое бойцов, которые защищали Мариуполь.