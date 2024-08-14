Омбудсмен России инициировала разговор с Лубинцом из-за российских пленных из Курской области

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом вопрос об оккупантах, которых удалось взять в плен в Курской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет 24 Канал. Он подчеркнул, что разговор был инициирован российской стороной.

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Лубинец обсудил с Москальковой российских пленных

Относительно коммуникации с российской стороной. Так, был инициативный разговор (Москальковой – 24 Канал). Я надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ, что россияне якобы приняли решение приостановить какие-то обмены... У нас сейчас обмен информацией происходит,

– заявил он.

Он также отметил, что регулярно информирует МККК и ООН, что права российских военнопленных защищаются, продолжается мониторинг ситуации. По его словам, Украина в любое время готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции.

Заметим, российские срочники, которые служили в Курской области, сдались в плен и уже умоляют обменять их на воинов полка "Азов". Видео с такими просьбами активно распространяются в сети, и уже немало российских военных обратилось к Владимиру Путину с просьбами обмена.

К слову, на днях украинский президент Владимир Зеленский поручил ГУР, СБУ и МВД представить четкую стратегию возвращения украинских пленных из России. Свои наработки эти структуры должны представить уже на следующей ставке.